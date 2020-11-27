Степанов пообещал восстановить Санитарно-эпидемиологическую службу

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство здравоохранения обязательно восстановит Санитарно-эпидемиологическую службу и это будет действенная структура. Об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Мы восстановим ее (СЭС). У нас есть соответствующие проекты, сейчас мы над этим работаем. Обязательно мы это сделаем, мы создадим действенную структуру. Понятно, что оценив пережитки, которые были в прошлой системе, понятно, что там надо было что-то исправить и усовершенствовать. Я уверен, что мы сделаем действенную систему в том числе и по инфекционным болезням, которая точно должна быть", - сказал Степанов.

Напомним, как сообщила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, в Украине пять лет не набирают студентов в высшие учебные заведения по специальности "эпидемиология", и в этом году их также не набрали.