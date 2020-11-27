Глава Минздрава заявил, что имеет план реанимации украинской медицины минимум до конца 2023 года

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у него есть четкий план реанимации и развития украинской медицины как минимум до конца 2023 года, включающий в себя финансовый аспект. Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ", передает УНН.

"У меня есть четкий план развития и реанимации, сначала реанимации, а затем лечения украинской медицины минимум до конца 2023 года. Который охватывает и финансовый аспект, и вопросы обучения и вопросы развития высоких технологий медицины и совершенствования фармрынка, и как построить экстренную медпомощь и контроль качества", - сказал Степанов.

Напомним, как сообщал глава Минздрава Степанов ранее, у Министерства есть стратегия развития системы трансплантации в Украине до 2023 года.