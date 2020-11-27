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Глава Минздрава заявил, что имеет план реанимации украинской медицины минимум до конца 2023 года

Глава Минздрава заявил, что имеет план реанимации украинской медицины минимум до конца 2023 года

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у него есть четкий план реанимации и развития украинской медицины как минимум до конца 2023 года, включающий в себя финансовый аспект. Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ", передает УНН.

"У меня есть четкий план развития и реанимации, сначала реанимации, а затем лечения украинской медицины минимум до конца 2023 года. Который охватывает и финансовый аспект, и вопросы обучения и вопросы развития высоких технологий медицины и совершенствования фармрынка, и как построить экстренную медпомощь и контроль качества", - сказал Степанов.

Напомним, как сообщал глава Минздрава Степанов ранее, у Министерства есть стратегия развития системы трансплантации в Украине до 2023 года.

Источник: УНН
Теги: медицина, Украина, Минздрав, Максим Степанов
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