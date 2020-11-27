ВР рассмотрит законопроект о внесении пневмококковой вакцины в календарь прививок - Ляшко

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Министерстве здравоохранения ожидают, что народные депутаты поддержат законопроект №4142 "О системе общественного здоровья", который вносит в национальный календарь прививок пневмококковую вакцину. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает УНН.

"Законопроект 4142 "О системе общественного здоровья" предусматривает расширение национального календаря прививок дополнительной вакциной, именно пневмококковой вакциной. Мы делаем все возможное и надеемся, что депутаты поддержат, и все же этот дополнительный антиген появится в национальном календаре прививок", - сказал Ляшко.

Напомним, в августе УНН сообщал, что в Украине планируют ввести обязательную прививку от пневмококковой инфекции.