Минцифры предлагает миллион грн хакеру, который взломает "Дия": скоро объявят старт
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство цифровой трансформации заплатит миллион гривен любом хакеру мира, который сломает приложение "Дия". Такое решение было принято для возможного улучшения продукта. Об этом написал в Telegram глава Министерства Михаил Федоров, передает УНН.
"Я обещал, что мы заплатим 1 млн грн тому, кто найдет уязвимость в Дие. Делаю. Запускаем багбаунти с призовым фондом в 1 млн грн (или 35 тыс. долларов) - будем искать уязвимости и баги в приложении Дия. Важно всегда улучшать безопасность продукта, даже если все в норме. Это будет челлендж для "белых хакеров" со всего мира на платформе Bugcrowd. Международная компания специализируется на кибербезопасности и багбаунти", - написал Федоров.
По его словам, "белые хакеры" будут ломать тестовое приложение, в котором не будет личных данных. Безопасности "Дии" это не грозит.
"Детали финализируем и скоро объявим старт", - добавил министр.
Как сообщал УНН ранее, для совершенствования приложении "Дия", Министерство цифровой трансформации планирует в ноябре предложить "белым хакерам" сломать его копию.