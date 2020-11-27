Бюджет 2021: ЦИК просит увеличить расходы на проведение промежуточных выборов нардепа

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась в Верховную Раду Украины и Кабинет министров Украины относительно увеличения в госбюджете на 2021 расходов на проведение промежуточных выборов нардепа на 24,4 млн грн, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

"ЦИК обратилась к ВР и Кабмину о необходимости учета в законопроекте о Государственном бюджете Украины на 2021 год увеличения расходов, предусмотренных Комиссией по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины". Сумму предлагается увеличить на 24 млн 40,2 тыс. гривен. А именно - до 34 млн 681,4 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что на 28 марта 2021 года ЦИК уже назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 87 (Ивано-Франковская область). Кроме того, есть вероятность назначения таких выборов в ОИО № 50 (Донецкая область) и № 184 (Херсонская область).

"На сегодняшний день в законопроекте о Государственном бюджете Украины на 2021 год Центральной избирательной комиссией по вышеупомянутой бюджетной программе предусмотрено только 10 млн 641,2 тыс. гривен", - добавили в ЦИК.

Напомним, после отказа нардепа от "Слуги народа" Зиновия Андриевича от мандата Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87 на воскресенье, 28 марта 2021 года.