Верещук прокомментировала судьбу Сытника
Артем Сытник
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук дала положительную оценку правительственному законопроекту, который позволит Артему Сытнику исполнять обязанности до назначения нового директора НАБУ. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
Она напомнила, что КСУ признал его неконституционным назначение во времена Петра Порошенко.
"Это вопрос, я думаю, закрытый и не вызывает никаких вопросов. И господин Сытник об этом знает, и господин Порошенко также. Для чего это надо было делать - пусть этому дают юридическую оценку, я - политик, и я буду давать политическую оценку. Сейчас мы действительно по решению КСУ должны разработать законопроект и проголосовать. Три месяца, в связи с пандемией, нам этого будет недостаточно. Мы встречаемся не так часто, как хотелось бы. Поэтому, переходный законопроект, который комментирует Малюська (министр юстиции Денис Малюська, - ред.) является оправданным", - сказала Верещук.
Увольнение Сытника сегодня ничего не даст, продолжила нардеп.
"Мы конкурс провести не можем. Законопроект, который бы содержал порядок проведения конкурса мы тоже проголосовать не можем. И здесь переходный законопроект стабилизирует ситуацию", - подчеркнула Верещук.
Напомним, вчера, 26 ноября, правительство одобрило законопроект, который сохраняет за Артемом Сытником должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также дает парламенту возможность увольнять руководителя Бюро. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, проект направлен на то, чтобы "обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы учреждения" после решения Конституционного суда. Речь идет о решении, которым КСУ признал неконституционным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ, а также некоторые положения закона о НАБУ.