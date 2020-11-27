Турция присоединится к флешмобу Зеленского по случаю 75-летия основания ЮНЕСКО

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина пригласила Турцию присоединиться к флеш-мобу по случаю 75-летия ЮНЕСКО, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, на что получила положительный ответ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"27 ноября состоялся телефонный разговор первого заместителя министра иностранных дел Украины, председателя Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Эмине Джапарова с председателем Генеральной конференции ЮНЕСКО, послом, постоянным представителем Турции при ЮНЕСКО Алтай Ченгизером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Джапарова проинформировала об инициированном Зеленским международный флешмобе видеоприветствий по этому случаю 75-летия организации. Она отметила, что присоединение стран-членов ЮНЕСКО к флешмобу станет знаком солидарности и привлечет внимание к деятельности организации и ее гуманистических ценностей.

"Посол Алтай Ченгизер сообщил о поддержке Турцией этой инициативы и выразил убеждение, что она получит положительный отклик в других странах. Собеседники также обсудили вопросы двусторонней повестки дня, взаимной поддержки в рамках руководящих и конвенционных органов ЮНЕСКО", - добавили в МИД.

Кроме того, Джапарова рассказала о ходе реформирования Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО и проинформировала о последнем развитии событий в Крыму и заручилась дальнейшей поддержкой турецкой стороны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Франции Постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.