Марченко: цифры Бюджета-2021 сверялись с МВФ до миллиардов

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во время переговоров с Международным валютным фондом по Госбюджета на 2021 цифры сверялись до миллиардов, переговоры были сложными. Об этом заявил в эфире “Cвободи слова Савика Шустера” министр финансов Украины Сергей Марченко, передает УНН.

"Это были сложные переговоры (с МВФ - ред.). Потому что наши партнеры спрашивают, уважаемое министерство финансов, вы посчитали доходы, а у нас разница с вами в 1 млрд грн, давайте об этом поговорим. Цифры до миллиардов мы сверяли", - сказал Марченко.

По его словам, также велись дискуссии о том, хватит ли средств на социальную защиту, пенсионеров, медиков. Говорили и о повышении минимальной зарплаты.

"Это серьезная профессиональная дискуссия. При том, когда вы находитесь в среде, в которой вас не очень любят мягко говоря, говорят это власть и она не так что-то делает, это не придает оптимизма", - подытожил Марченко свои переговоры с МВФ.

Напомним, по информации главы Минфина Сергея Марченко, после долгих переговоров Кабинет министров Украины достиг соглашения по проекту бюджета Украины на 2021 с Международным валютным фондом.