Администрация Байдена не сможет забыть о действиях России в Крыму и на Донбассе - Нуланд

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Помощница госсекретаря США в 2013-2017 годах Виктория Нуланд сообщила, что администрация новоизбранного президента США Джо Байдена “не сможет” забыть о действиях России в отношении Украины в Крыму и на Донбассе. Таким образом Нуланд ответила в интервью российскому телеканалу “Дождь” на вопрос: “Возможно ли, что Вашингтон забудет об аннексии Крыма”, передает УНН.

“Конечно же, это невозможно, чтобы Вашингтон забыл про 2013-й, 2014-й, 2015-й годы и текущую ситуацию в Украине, Донбассе и Крыму. Это просто невозможно. Тогда были нарушены нормы международного права. Вопрос вот в чем. Как вы знаете, я с госсекретарем Керри и президентом Обамой участвовала в переговорах по деэскалации конфликта в Украине и вывода российских войск. Вопрос в том, хочет Москва всерьез вернуться к этим обсуждениям. Я думаю, это встретят с одобрением, но это еще нужно проверить”, — заявила Нуланд.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосования в третьем комитете Генассамблеи ООН. Уже 20 ноября в США заявили, что гордятся быть соавтором и голосовать за проект новой резолюции о положении прав человека в Крыму.