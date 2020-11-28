В Офисе Презиеднта назвали три шага для выхода из конституционного кризиса

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Выход из конституционного кризиса в Украине следует сделать благодаря трем важным шагам, при которых все органы власти должны действовать слаженно и эффективно. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Команда Президента Владимира Зеленского считает противодействие коррупции в нашем государстве одной из важнейших своих задач. Кроме того, это не только спешный запрос украинского общества, но и составляющая европейского вектора развития Украины”, — написал Ермак.

Он отметил, что недавнее решение Конституционного суда “нанесло значительный ущерб антикоррупционной инфраструктуре Украины и поставило под угрозу достижение нашей страны на пути евроинтеграции”.

Следовательно, руководитель Офиса Президента озвучил “три важных шага” для выхода из конституционного кризиса:

Первый — восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях. По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно суровой.

Второй — восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

Третий — урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора.

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“Для выполнения этих шагов все органы власти должны действовать слаженно и эффективно. Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада — как можно быстрее принять”, — резюмировал Ермак.

Напомним, президент Владимир Зеленский просит ВР как можно скорее принять законопроекты по решению антикоррупционной кризиса.