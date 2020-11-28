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Зеленский поручил Кабмину "оперативно" решить вопрос дофинансирования музея Голодомора

Зеленский поручил Кабмину "оперативно" решить вопрос дофинансирования музея Голодомора

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Музей Голодомора обязательно будет завершен - Президент Владимир Зеленский поручил правительству в кратчайшие сроки "решить этот вопрос". Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

"Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету Министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - подчеркнул Зеленский.

В пресс-службе отметили, что "30 ноября Кабинет Министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида".

Стоит отметить, ранее фонд Музея Голодомора запустил краудфандинговую платформу "Зерна правды" - с целью сбора денег на строительство второй очереди Национального музея Голодомора.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора - ежегодный национальный памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, голодомор, финансирование, Владимир Зеленский
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