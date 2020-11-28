"Зажгите в окнах свечи памяти": Зеленский, Разумков и Шмыгаль обратились к украинцам

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Ко дню памяти жертв Голодоморов Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратились к украинскому народу, передает УНН.

"Сегодня, в 16 часов зажгите в своих окнах свечи памяти. Пусть они согреют своим теплом души невинных жертв Голодомора", - написал президент в Telegram-канале.

В обнародованном видеообращении он отметил, что следствием Голодомора, который признан геноцидом украинского народа со стороны сталинского режима, стали миллионы жертв среди украинцев - потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне.

"Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить", - отметил в своем обращении глава государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, говоря о Голодоморе, в своем обращении отметил, что "такой была месть тоталитарного режима за сопротивление и идейные взгляды украинцев".

"На сегодняшний день неизвестны ни точное количество, ни поименный список жертв Голодомора, ведь в коммунистических верхушках тщательно замалчивали о геноциде. Почтим память погибших, а также "людей правды", которые рискуя собственной жизнью, не дали коммунистам скрыть это преступление", - подчеркнул он.

По словам главы ВР Дмитрия Разумкова, истории тех, кто пережил голод, - "настолько жуткие, которые не укладываются в голове, но именно они помогают понять боль, через которую пришлось пройти миллионам украинских семей".

"Сегодня мы чтим память жертв трех Голодоморов, которые унесли жизни огромного количества украинцев в первой половине ХХ века: в 1921 - 1923 годах, 1932-1933 и в послевоенные 1946-1947 годы. Наш долг - сохранить память о этих жертвах. Мы также должны сделать выводы о предпосылках, причинах и последствиях. И строить государство, в котором подобные трагедии никогда не смогут повториться", - отметил глава парламента.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора - ежегодный национальный памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября.