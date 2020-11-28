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Тихановская снова высказалась о принадлежности Крыма

Тихановская снова высказалась о принадлежности Крыма

Светлана Тихановская

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что полуостров Крым принадлежит Украине по международному закону. Об этом Тихановская заявила в интервью украинской редакции "Радио Свобода", передает УНН.

В "Радио Свобода" указали, что Тихановская считает "украинским" Крым по международному закону, а де-факто - "имеем то, что имеем".

Напомним, до выборов президента в Беларуси Тихановская в эфире "Еврорадио" ответила на вопрос "Чей Крым?". Тихановская заявила, что она как женщина - против войны и переживает, что Украина была втянута в войну. В конце концов она ответила так: "Юридически Крым украинский, а фактически - российский".

А уже после завершения выборов, лидер оппозиции в интервью LRT заявила, что аннексированный Россией Крым "отошел другому государству" с нарушением международных законов.

"Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" - российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству вопреки этим законам. Но опять же, у нас задача стоит - разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ - это новые, честные выборы", - уточнила она.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, Беларусь
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