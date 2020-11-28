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Зеленский ввел в Украине новый профессиональный праздник

Зеленский ввел в Украине новый профессиональный праздник

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указ №523/2020 об установлении в Украине профессионального праздника - работника системы финансового мониторинга, который будут отмечать ежегодно 28 ноября. Соответствующий указ от 28 ноября опубликовано на сайте главы государства, передает УНН.

"Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета Министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, который отмечать ежегодно 28 ноября", - сказано в документе.

Напомним, ранее Зеленский ввел в Украине профессиональный праздник - День виноградаря и винодела. Праздник будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября.

Источник: УНН
Теги: финансы, указы, проверки, праздник, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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