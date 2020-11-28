Вред экологии: ArcelorMittal заплатил более 11 млн грн убытков

КИЕВ. 28 ноября. УНН. ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" уплатило более 11 млн гривен убытков за причиненный экологии ущерб. Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГЭИ.

"В ноябре ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" уплатило более 11 млн гривен убытков за причиненный экологии ущерб", - цитирует пресс-служба Малеваного.

Он уточнил, что 3-16 сентября по поручению премьер-министра Украины ГЭИ провела проверку на предприятии и обнаружила, что оно осуществляет сверхурочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

По результатам проверки, мы рассчитали суммы убытков - сначала более чем 7 млн, а затем 4,1 млн грн. Обе суммы уплачены "Арселор Миттал Кривой Рог" добровольно, информируют в пресс-служб.

"ГЭИ еще продолжает проверку соблюдения предприятием природоохранного законодательства в части обращения с отходами и спецводопользование", - сказал Малеваный.

Напомним, в июле прошлого года в СБУ заявили, что руководство "АрселорМиттал" допустило нарушение техники безопасности, результатом которого стал утечка радиации на предприятии.

Кроме того, в 2016 году ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог" уже платило государству 72,7 млн грн убытков, причиненных в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ.

Как сообщал ранее УНН, в Кривом Роге планируют открыть до конца года "Офис чистой окружающей среды".