"Карантин выходного дня": парламент будет решать дальнейшие действия на следующей неделе

КИЕВ. 28 ноября. УНН. На следующей неделе Верховная Рада примет решение в эффективности "карантина выходного дня" - после того, как ознакомится с его результатами. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам по итогам совместного заседания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает корреспондент УНН.

"Господин Шмыгаль сообщил, что есть расчеты эпидемиологов, что для того, чтобы "локдаун" сработал, нужно время от 15 дней до 3 недель, чтобы это действительно был ощутимый эффект по снижению (заболеваемости - ред.). По состоянию на сейчас, у нас достаточно койкомест, и нет предпосылок для немедленного введения локдауна", - сказал Арахамия.

По его словам, на заседании сегодня нардепы услышали, что парламент будет знать о потенциальной дате локдауна за 7 дней до того, как его будут вводить.

"На следующей неделе мы будем слышать доклад, каким образом он (карантин выходного дня - ред.) сработал, насколько сработал, где недоработал и т.д. Будем делать ретроспективный анализ этой перспективы. Если не сработало - будем корректировать", - сказал нардеп.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября.

В эти дни не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Также, как сообщалось ранее, Арахамия рассказал о результатах переговоров на совещания в ВР. Также о ходе совещания рассказал нардеп Ярослав Железняк.