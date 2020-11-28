Законопроект о компенсациях для бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря - Арахамия

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса, который предусматривает компенсацию для наемных работников в размере 8 тысяч грн, Должен вступить в силу до 9 декабря. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам по итогам совместного заседания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, передает корреспондент УНН.

"Мы обсуждали принятие законопроектов по поддержке малого и среднего бизнеса. Здесь достаточно сжатые сроки. Там 2 млн человек по расчетам правительства, наемных работников, которым потенциально может быть компенсация до 8 тыс. грн на человека... Для того, чтобы государство подготовила все инфраструктурно для выплат, надо чтобы этот законопроект был подписан и вступил в действие до 9 декабря", - сказал Арахамия.

По его словам, с учетом сжатых сроков, "надо правильно спланировать прохождение этого законопроекта".

"Большинство времени на совещании фактически потратили на то, как пройти эти бюрократические согласования для того, чтобы пройти эти сроки", - добавил нардеп.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал ряд законопроектов относительно мер по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

По словам Главы государства, разработанные законодательные инициативы, в частности, должны предусматривать, что физические лица-предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.