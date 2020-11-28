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ВР рассмотрит проект нового Госбюджета после 7 декабря - нардеп

ВР рассмотрит проект нового Госбюджета после 7 декабря - нардеп

Ярослав Железняк

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Верховная Рада сможет рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год только после 7 декабря. Об этом сообщил на своем Telegram-канале заместитель главы парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк по итогам совещания глав фракций, представителей правительства и Офиса Президента, которое состоялось в субботу, передает УНН.

"Бюджет-2021: на следующей неделе не будет. Будет внеочередная сессия после 7 декабря", - написал нардеп.

Так, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на субботу, 28 ноября, большое совещание, на котором анонсировалось обсуждение ключевых вопросов, которые будет рассматривать парламент в декабре.

Напомним, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021 в четверг, 26 ноября. А 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о Государственном бюджете на 2021 года уже поступил на рассмотрение Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, нардепы, Бюджет-2021
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