Кулеба: Голодомор - это трагедия, виновники которой имеют конкретные фамилии

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В День памяти Голодомора министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал продолжить борьбу за донесение в мире правды о Голодоморе 1932-1933 годов и признание его геноцидом украинского народа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"Для нас, украинских дипломатов, донесение правды о Голодоморе-геноциде - это профессиональный вызов и дело чести. Борясь за признание Голодомора геноцидом в мире, мы боремся не только за себя. Мы боремся и за тех, кто не мог защитить себя тогда", - отметил он.

Министр отметил, что в этот день сердца соотечественников в Украине и за рубежом полны боли, злобы и возмущения: боли через сострадание невинным жертвам Голодомора-геноцида; злости из-за нечеловеческой жестокости, с которой Сталин и его приспешники целенаправленно заморили миллионы украинцев голодной смертью; возмущение из-за попыток советской, а впоследствии российской власти скрыть правду о преступлении.

"Трагедия Голодомора не абстрактная. Она личная. Это мозаика поломанных судеб вполне реальных людей. И ответственность за нее не абстрактная. Она имеет конкретные фамилии. Это Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь, Хатаевич и другие большевики. Семейную память не стереть. Рассказы старших о опухших от голода людей на улицах не забыть. Поколение наших бабушек и дедушек до конца жизни не могли оставить ни капли в тарелке. в частности, и в моей семье. Даже уже за "сытых" лет", - подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба призвал трансформировать отношение к Голодомору-геноциду, в частности развенчать миф о том, что украинцы молчаливо шли на смерть.

"Исторический факт: за период с 1 января по 15 июля 1932 года в Украине зарегистрировано 932 массовых выступления против сталинской коллективизации. Давайте сегодня также почтим героизм этих людей. Которые имели смелость бросить вызов тоталитарной власти. Неизвестно, был ли у них шанс победить. Но у них точно было достоинство не сдаться без боя", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв Голодоморов - ежегодный национальный памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября.

Как сообщал УНН, ко Дню памяти жертв Голодоморов Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратились к украинскому народу.