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Трюдо сделал трогательное заявление по случаю Дня памяти жертв Голодоморов

Трюдо сделал трогательное заявление по случаю Дня памяти жертв Голодоморов

Джастин Трюдо

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших во время Голодомора семей. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо по случаю Дня памяти жертв Голодоморов в Украине, передает УНН.

"Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и по всему миру, чтобы вспомнить миллионы людей, пострадавших и погибших во время Голодомора. С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина вызвал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них дети, а другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании", - заявил премьер.

В то же время, от отметил, что перед лицом такой жестокости украинцы все же выстояли, твердо придерживались своего языка и своей культуры, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их. А в 1991 году, после более чем полувека советского гнета и правления, Украина завоевала независимость.

"На протяжении десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира. Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательство всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой. В эту годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины", - подчеркнул Трюдо.

В конце он добавил "Вічна Їм Пам’ять" на украинском языке.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора - ежегодный национальный памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября.

Как сообщал УНН, ко Дню памяти жертв Голодоморов Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратились к украинскому народу.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, голодомор
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