ООС: с начала суток боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 28 ноября. УНН. С начала текущих суток, 28 ноября, боевики 6 раз нарушили "режим тишины" вблизи Водяного, Пивденного и Луганского. Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует УНН.

"С начала текущих суток, 28 ноября, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, обстрелы были зафиксированы:

▪️ 2 факта нарушения "режима тишины" - недалеко от населенного пункта Водяное (враг применил минометы калибра 120 мм и 82мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в обеденное время - ручной противотанковый гранатомет);

▪️ 2 раза - огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета враг открывал вблизи Пивденного;

▪️ выстрелами из крупнокалиберного пулемета противник провоцировал наших защитников в районе Луганского.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - резюмировали в ООС.

Указывается, что кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки, 27 ноября, боевики также шесть раз нарушили "режим тишины".