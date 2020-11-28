Суд отказал Семенченко в возвращении офицерского звания

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Семена Семенченко о лишении его офицерского звания. Соответствующее решение Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял 19 ноября 2020 года, передает УНН со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что Семенченко обратился в суд с иском к Главному управлению Национальной гвардии Украины о признании противоправным и незаконным приказа временно исполняющего обязанности командующего НГУ от 22 декабря 2015 года о лишении его воинских званий "капитан резерва" и "майор резерва", а также об отмене приказа и.о. командующего НГУ от 22 декабря 2015 года о лишении его упомянутых воинских званий.

Отмечается, что Коллегия судей пришла к выводу, что упомянутый Семенченко приказ "принято правомерно и это является надлежащим способом устранения ранее допущенных нарушений".

"Кассационную жалобу... оставить без удовлетворения. Постановление Шестого апелляционного административного суда от 16 декабря 2019 года оставить без изменений", - говорится в постановлении суда.

Напомним, 25 декабря 2015 года стало известно, что народный депутат из фракции "Самопомощь", экс-комбат "Донбасса" Семен Семенченко лишен командующим Нацгвардии звания майора.

В опубликованном документе сообщается, что руководство Нацгвардии направило заявление в правоохранительные органы на открытие уголовного производства против Семена Семенченко за предоставление фальшивых документов согласно ст. 358. Уголовного Кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).