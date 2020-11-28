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В МИДе рассказали о позиции Украины относительно конфликта в Ливии

В МИДе рассказали о позиции Украины относительно конфликта в Ливии

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина придерживается той же позиции, что и Турция, когда дело касается конфликта в Ливии. Об этом сказал в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu, передает УНН.

"До войны у нас были прекрасные отношения с Ливией. Мы активно с ними торговали. Мы продолжим поддерживать все легитимные силы в Ливии, которые пользуются поддержкой международного сообщества, в частности Организации Объединенных Наций", - сказал Кулеба.

Он отметил, что высоко ценит открытость своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу по взаимодействию с Украиной в отношении некоторых вопросов, связанных с Ливией.

"Так что у нас есть диалог, и у нас есть сотрудничество и в этой области", - добавил он.

Напомним, Ливия находится в состоянии кризиса с момента свержения ее бывшего лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране возникли две конкурирующие администрации: одна - расположена в столице страны Триполи, другая - контролирует обширные территории на востоке. Сейчас страна с огромными запасами нефти, охваченная войной и находится в состоянии экономического коллапса. В апреле 2019 года в окрестностях Триполи и в западной части Ливии возобновились боевые действия. В результате этих столкновений убиты тысячи мирных жителей, в том числе дети.

Как сообщал УНН, в конце октября представители противоборствующих сторон ливийского конфликта подписали соглашение "о постоянном прекращении огня".

В начале ноября представители воюющих сторон согласовали практические шаги по выполнению соглашения о прекращении огня и договорились о создании военного подкомитета для наблюдения за отводом войск.

Источник: УНН
Теги: Украина, Ливия, Турция, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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