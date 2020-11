На протестах во Франции пострадали 37 полицейских

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Франции на субботних акциях протеста пострадали 37 человек из числа полицейских и жандармов. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел страны Джеральд Дарманен, передает УНН.

Французская жандармерия — вооруженное формирование, что подчиняется министерству обороны и может выполнять полицейские задачи. Полиция является гражданским формированием и находится в ведении министерства внутренних дел.

“Я еще раз осуждаю недопустимое насилие над работниками правоохранительных органов”, — отметил Дарманен.

По данным министерства внутренних дел, как передает французская газета Le Parisien, всего по стране к протестам присоединились 133 тыс. человек, из них 46 тыс. вышли на улицы Парижа.

В столице Франции между демонстрантами и полицией завязались стычки, последняя, применила слезоточивый газ и водометы. Протестующие возвели баррикады, бросали в стражей порядка самодельные снаряды, подожгли несколько машин и зданий, включая Банк Франции.

Телеканал La Chaine Info уточняет, что участники беспорядков подожгли занавески на фасаде банка.

Полиция французской столицы сообщила Le Parisien, что во время митингов в Париже были задержаны 46 человек.

Массовые демонстрации во Франции начались 28 ноября, протесты затронули почти 70 городов, в том числе Париж и Бордо. Участники митингов выступают против принятия законопроекта “О глобальной безопасности”, который предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа 45 тыс. евро за распространение “изображение лица или иного элемента идентификации” полицейского или жандарма “с очевидной целью причинения вреда их физического или психической неприкосновенности”. С точки зрения противников закона, он помешает гражданам фиксировать противоправные действия полицейских.

Scenes of intense violence today in Paris as rioters attack police. Mass protest has erupted again against a new security law which bans taking images of law enforcement officers. pic.twitter.com/LCEmIXFLsJ