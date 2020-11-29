Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,44 0,0000  EUR: 33,85 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В вузах стартовали проверки иностранных студентов: Геращенко рассказал о нарушениях
В вузах стартовали проверки иностранных студентов: Геращенко рассказал о нарушениях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9300

На протестах во Франции пострадали 37 полицейских

На протестах во Франции пострадали 37 полицейских

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Франции на субботних акциях протеста пострадали 37 человек из числа полицейских и жандармов. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел страны Джеральд Дарманен, передает УНН.

Французская жандармерия — вооруженное формирование, что подчиняется министерству обороны и может выполнять полицейские задачи. Полиция является гражданским формированием и находится в ведении министерства внутренних дел.

“Я еще раз осуждаю недопустимое насилие над работниками правоохранительных органов”, — отметил Дарманен.

По данным министерства внутренних дел, как передает французская газета Le Parisien, всего по стране к протестам присоединились 133 тыс. человек, из них 46 тыс. вышли на улицы Парижа.

В столице Франции между демонстрантами и полицией завязались стычки, последняя, применила слезоточивый газ и водометы. Протестующие возвели баррикады, бросали в стражей порядка самодельные снаряды, подожгли несколько машин и зданий, включая Банк Франции.

Телеканал La Chaine Info уточняет, что участники беспорядков подожгли занавески на фасаде банка.

Полиция французской столицы сообщила Le Parisien, что во время митингов в Париже были задержаны 46 человек.

Массовые демонстрации во Франции начались 28 ноября, протесты затронули почти 70 городов, в том числе Париж и Бордо. Участники митингов выступают против принятия законопроекта “О глобальной безопасности”, который предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа 45 тыс. евро за распространение “изображение лица или иного элемента идентификации” полицейского или жандарма “с очевидной целью причинения вреда их физического или психической неприкосновенности”. С точки зрения противников закона, он помешает гражданам фиксировать противоправные действия полицейских.

Источник: УНН
Теги: Франция, протесты, полиция, пострадавшие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.