Подарки за фото на участке и голосование по "Дие" вместо паспорта: ОПОРА о нарушениях в Черновцах

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Черновцах в день второго тура выборов мэра, 29 ноября, на одном избирательном участке разрешили голосовать с помощью приложения "Дия", на других - отказали. Об этом и других зафиксированных наблюдателями нарушениях сообщили в Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

"На избирательном участке 730455 избирателю разрешили проголосовать с помощью приложения "Дия", а на других - отказали... На избирательных участках 730465, 730524, 730439, 730506 наблюдатели ОПОРЫ фиксировали также попытки избирателей проголосовать с помощью приложения "Дия". Однако на этих избирательных участках члены УИК отказали избирателям голосовать таким образом, аргументируя, что без паспорта или ID голосовать незаконно", - сообщили наблюдатели.

Также указано, что на избирательном участке 730465 (КП "Международный аэропорт "Черновцы") наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал, что не все бюллетени были розданы членам комиссии на утреннем заседании. Так, членам УИК раздают по 50 бюллетеней, другие лежат на видном месте на стульчике.

Кроме того, наблюдатели ОПОРЫ фиксируют процедурные нарушения на избирательных участках в Черновцах, в частности, выдачу бюллетеней только одним членом УИК и сейф за пределами участка. "На избирательном участке № 730274 в селе Черновка, сейф с избирательной документацией находился в сельском совете, в нескольких сотнях метров от помещения участковой избирательной комиссии. В связи с этим, избирательную документацию транспортировали на УИК сегодня утром в присутствии полиции. Члены УИК вскрыли сейф в присутствии наблюдателя, поместили избирательную документацию, в том числе бюллетени в пластиковый мешок, и вместе с полицейским и наблюдателем ОПОРЫ машиной перевезли в помещение для голосования", - говорится в сообщении.

Ряд нарушений наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали на утренних подготовительных заседаниях. Так, на участке 730528 и 720556 УИК не вели протокола утреннего заседания. На участке №730476 члены УИК бросили контрольный талон в большой ящик без печати, а на ВД №730465 забыли бросить талон, бросили лишь в 10:40.

Кроме того, ОПОРА продолжает фиксировать посторонних лиц на избирательных участках.

Также ОПОРА сообщает, что в Черновцах в день выборов будут раздавать подарки за фото на участке.

"Профиль в инстаграме под названием "Vybory_chernivtsi" в воскресенье, 29 ноября, будет разыгрывать подарки среди тех, кто сделает фото на избирательном участке в Черновцах во время голосования на выборах городского головы. Среди подарков - сертификаты на 500 грн, стрижка, кальяны, беспроводные наушники, ужин на двоих, сертификат на пуховик. Главный приз - іPhone", - говорится в сообщении.

Добавим, 29 ноября в Черновцах повторно голосуют на выборах городского головы. Во "второй тур" прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, который является кандидатом от "Команды Михайлишина".

В повторном голосовании в целом смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 года включительно.