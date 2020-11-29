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Германия передаст украинским военным 20 аппаратов ИВЛ - посол

Германия передаст украинским военным 20 аппаратов ИВЛ - посол

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Германия в понедельник, 30 ноября, планирует передать украинским военным 20 аппаратов искусственной вентиляции легких Life Base III. Об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.

"Германия продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины: 30 ноября нашим военным будет передано 20 аппаратов искусственной вентиляции легких Life Base III и другие медицинские средства", - написал Андрей Мельник.

Ранее Дания передала Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов, в частности, с COVID-19.

Добавим, в Украине из "ковидного" фонда на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

Как сообщал УНН, во Львовской области из-за отключения света в реанимации умерли два человека на ИВЛ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, ВСУ, помощь
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