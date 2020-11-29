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Главы фракций ВР снова собираются завтра: на повестке дня - вопрос по КСУ и поддержка бизнеса

Главы фракций ВР снова собираются завтра: на повестке дня - вопрос по КСУ и поддержка бизнеса

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В понедельник, 30 ноября, главы фракций Верховной Рады соберутся для обсуждения законов по решению конституционного кризиса и поддержке бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Завтра опять собираемся главами фракций в 9:00. Темы плюс-минус такие же. Главный фокус: законы по решению конституционного кризиса, законы о поддержке бизнеса. Ну и от этого будет зависеть конструкция следующей недели. Будут ли специально приглашённые гости, пока вопрос", - написал Ярослав Железняк.

Напомним, во время совещания фракций Верховной Рады в субботу, 28 ноября, было обсуждено законопроект о Конституционном суде Украины, в то же время нардепы не пришли к окончательным договоренностям.

Так, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывал на субботу, 28 ноября, большое совещание, во время которого было анонсировано обсуждение ключевых вопросов, которые будет рассматривать парламент в декабре.

Источник: УНН
Теги: ВР, КСУ
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