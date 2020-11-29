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Чтобы такие трагедии больше не повторялись: патриарх Варфоломей призвал осудить Голодомор

Чтобы такие трагедии больше не повторялись: патриарх Варфоломей призвал осудить Голодомор

Патриарх Варфоломей

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей в День памяти жертв Голодомора отслужил панихиду по погибшим украинцам и призвал в проповеди осудить искусственно организованный Голодомор, чтобы избежать повторения трагедии. Текст проповеди обнародовало Генеральное консульство Украины в Стамбуле, передает УНН.

В своем выступлении патриарх Варфоломей указал, что ХХ век можно считать самым трагическим периодом в истории человечества, который был отмечен двумя мировыми войнами, а также другими бедствиями, некоторые из которых известны, а другие менее знакомы или даже игнорированы.

"Среди последних мы должны упомянуть Голодомор, великий голод в Украине, целью которого было истребить голодом от семи до десяти миллионов благочестивых украинцев в самые ужасные годы советского режима, с 1932 по 1933 год, и которые мы вспоминаем в молитве в этот день. Украинский термин Голодомор относится к преднамеренно вызванному голоду, дьявольскому плану сталинской системы, направленному на хорошо спланированный геноцид особенно набожных людей с целью искоренения христианской веры и Православной церкви, в то время как, как это ни парадоксально,.. украинский народ был благословлен обильным урожаем зерна и другого. "И пока люди умирали от голода, советский режим экспортировал урожай по миру, создавая иллюзию, что Украина - процветающая страна", - вказал патриарх Варфоломей.

Как добавил патриарх, "мы молимся за покой душ этих миллионов благочестивых украинцев, погибших в этот трагический период".

"... мы никогда не должны забывать такой... голод, а вместо этого мы должны осудить Голодомор, чтобы такие зверства не повторялись в истории человечества", - указал патриарх Варфоломей.

Напомним, 28 ноября страны-партнеры Украины выступили с заявлениями в очередную годовщину ко Дню памяти жертв Голодомора.

Источник: УНН
Теги: голодомор, Патриарх Варфоломей
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