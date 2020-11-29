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Член УИК в Черновцах проголосовала за себя и за своего сына - наблюдатели

Член УИК в Черновцах проголосовала за себя и за своего сына - наблюдатели

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Черновцах член избирательного участка проголосовала за себя и за своего сына, которого, по ее словам, не было в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Гражданской сети ОПОРА.

"Одна из членов УИК проголосовала и за себя, и за своего сына, которого на участке не было и, по словам участницы, он находится в Италии. Бюллетени член УИК бросила в два разных ящика. Полиция зафиксировала этот факт правонарушения и сфотографировала контрольные талоны", - говорится в сообщении.

Напомним, явка на 13:00 во втором туре выборов мэра Черновцов составляла 7,2%, на 16 часов - 17,54%.

29 ноября проходит повторное голосование на выборах Черновицкого городского головы. Во втором туре за место главы Черновцов соревнуются кандидаты Роман Кличук ("Единственная альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина").

Источник: УНН
Теги: местные выборы, Черновцы и Черновицкая область
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