Кабмин планирует ввести трехнедельный локдаун с 24 декабря - Дубинский

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января. Об этом написал народный депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал нардеп.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В правительстве идут разговоры о том, что возможен локдаун на несколько недель в декабре.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Добавим, в Украине на утро 29 ноября зафиксировано уже 722 679 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровело людей - 339 378 человек, летальных случаев - 12 213. Прирост случаев заболевания за последние сутки - почти 13 000.

Согласно данным Worldmeters, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19.