Выборы в Черновцах: полиция зарегистрировала более 10 заявлений, открыла два производства

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня, в день голосования на местных выборах в Черновцах, полиция Черновицкой области зарегистрировала 11 заявлений из-за нарушения избирательного процесса, передает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции соответствующей области.

“В день голосования полиция Буковины зарегистрировала 11 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. За 2 обращениями следователи полиции начали уголовные производства. Полицейские продолжают осуществлять охрану избирательных участков и территориальной избирательной комиссии”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство обращений, поступивших в полицию в период голосования, касались осуществления избирателями фото- и видеофиксации в кабинах для голосования.

“Также поступали сообщения о незаконных действиях с избирательными бюллетенями и нарушение сроков предвыборной агитации. Каждое обращение полицейские сразу вносили в систему единого учета заявлений и сообщений НПУ и осуществляли тщательные проверки полученной информации”, — рассказали правоохранители.

В полиции напомнили, что по состоянию на 20:00 голосование на всех участках завершилось. “Сейчас члены УИК осуществляют подсчет голосов. После его завершения правоохранители будут сопровождать избирательную документацию в территориальную избирательную комиссию”, — говорится в сообщении.

“Сейчас охрану общественного порядка осуществляют более 200 полицейских. Также работники полиции несут службу на улицах Черновцов. Чрезвычайных событий или грубых нарушений законодательства, связанных с выборами Черновицкого городского головы, не допущено”, — рассказали в пресс-центре.