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В Черновцах определили победителя на выборах мэра

В Черновцах определили победителя на выборах мэра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На выборах городского головы в Черновцах побеждает Роман Кличук. Об этом по результатам обработки Черновицкой городской ТИК всех протоколов с выборов сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"Черновицкая городская ТИК обработала все протоколы с выборов городского головы от районных ТИК и 30 ноября объявила результаты - по количеству отданных голосов победу одержал Роман Кличук", - говорится в сообщении.

29 ноября в Черновцах состоялось повторное голосование на выборах городского головы (второй тур), в котором черновчане выбирали между представителем "Команды Михайлишина" Виталием Михайлишиным и представителем "Единой Альтернативы" Романом Кличук.

По информации наблюдателей ОПОРЫ, утром 30 ноября городская ТИК объявила результаты выборов - Роман Кличук набрал 59,5% голосов избирателей, его оппонент Виталий Михайлишин получил 40,5% голосов избирателей. Согласно данным протокола об итогах голосования, количество избирателей, принявших участие в голосовании, составляет 42 874 человека, количество недействительных бюллетеней - 1245.

Добавим, Роман Кличук много лет занимается бизнесом. В 2006-2010 годах был депутатом Черновицкого областного совета 5 созыва от партии "Батькивщина" и членом депутатской бюджетной комиссии. С 2016 года был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава. В 2019 году стал членом партии "Самопомощь" и баллотировался в Верховную Раду Украины.

Источник: УНН
Теги: местные выборы, Черновцы и Черновицкая область
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