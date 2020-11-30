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Тотальный "локдаун": Рада примет решение до пятницы

Тотальный "локдаун": Рада примет решение до пятницы

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Парламент примет решение о ограничительных мерах из-за пандемии коронавируса в пятницу, 4 декабря. Об этом заявил председатель политической партии “Слуга народа”, первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко во время выступления на заседании Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

“Касательно часа вопросов к правительству, конечно, сейчас тема номер один в стране — это медицина, пандемия, возможные варианты локдаунов. Мое личное мнение, что, каков бы ни был локдаун, интеллектуальный, адаптивный карантин или еще какой-то, он должен быть направлен в первую очередь на снижение темпов роста эпидемии и сохранения здоровья каждого украинца... поэтому приглашаем, к сожалению, уже традиционно, господина Степанова и весь Кабинет министров для ответов на вопросы касательно борьбы с эпидемией и возможных вариантов карантинов, локдаунов тому подобное. Я думаю, что до пятницы это все уже будет известно”, — сказал Корниенко.

Напомним, ранее в парламенте сообщили, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, ВРУ
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