На COVID-19 в аппарате Рады до сих пор болеет 45 работников

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На сегодня в Аппарате Верховной Рады Украины 45 специалистов находятся на больничном с COVID-19. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге по итогам заседания Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

"Технический перерыв в пленарных заседаниях позволил уменьшить количество народных депутатов, которые на сегодня болеют. К сожалению, их также много, но все-таки немножко меньше. Не могу сказать следующее об Аппарате - на сегодня 45 наших специалистов находятся на больничном с COVID-19. Я желаю им скорейшего выздоровления, так же, как и народным депутатам", - сказал Разумков.

На прошлой неделе в ВР заявляли, что в аппарате ВР 51 работник парламента болел коронавирусом.

Добавим, сам Разумков, который около двух недель назад заболел COVID-19, оправился от коронавируса, о чем сам сообщил сегодня, 30 ноября.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:00 30 ноября зафиксировано уже 732 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - меньше 10 000, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.



