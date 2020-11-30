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Разумков сообщил о вероятности введения тотального "локдауна"

Разумков сообщил о вероятности введения тотального "локдауна"

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На сегодня вероятность введения "локдауна" в Украине из-за пандемии коронавируса является достаточно большой, это будет зависеть от ряда факторов. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге по итогам заседания Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

"Мы поставили жесткое условие перед Кабинетом министров, что по крайней мере за неделю мы должны сказать людям, что на самом деле будет происходить - будет ли вводиться локдаун, каким он будет, и что государство будет делать, для того чтобы помочь и людям и бизнесу для того, чтобы помочь выйти из этой ситуации", - сказал глава ВР.

Он выразил надежду, что в таком случае будут приняты "сбалансированные, соразмерные" решения.

"Но сегодня пока, я думаю, рано говорить. Вариант локдауна, к сожалению, мы отменять не можем, и вероятность его также большая... На это будут влиять показатели заполнения больниц, будет влиять количество тестирований, на это будет влиять количество заболевших, на это будет влиять эффективность "локдауна выходного дня", - заявил Разумков.

Напомним, ранее в парламенте сообщили, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, карантин, Дмитрий Разумков
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