Венецианская комиссия планирует принять решение о КСУ 11 декабря

КИЕВ. 30 ноября. УНН. "Венецианская комиссия" намерена принять решение об обращении Президента Украины Владимира Зеленского о последствиях решения Конституционного суда на заседании 11 декабря. Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии 11 декабря, опубликованной на сайте органа.

Так, сообщается, что обсуждение ситуации в Украине пройдет с 11:30 по 12:00 по Страсбургу.

"Комиссии предлагается одобрить Срочное совместное заключение о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции после решения №13-р/2020 Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, составленного на основе комментариев г-на Эсану, г-на Куйера, г-жи Ханны Сухоцкой (почетного президента Венецианской комиссии, г-н Дуро Сесса (эксперт DGI) и г-н Герхарда Рейсснера (эксперт DGI) и Срочное заключение по реформе Конституционного суда Украины, составленное на основе комментариев г-на Карозза, г-жи Картабия, г-на Дармановича и г-на Грабенвартера", - сказано в документе.

Отмечается, что комиссии также предлагается провести обмен мнениями с представителями Украины о будущих реформах.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский 25 декабря обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда.

Также напомним, по словам главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина, "Венецианка" сделает вывод о последствиях решения КСУ до 9 декабря.