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Тихановская сообщила, что Меркель спрашивала ее при встрече, понимает ли она украинский

Тихановская сообщила, что Меркель спрашивала ее при встрече, понимает ли она украинский

Светлана Тихановская

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська сообщила, что во время одной из встреч канцлер Германии Ангела Меркель поинтересовалась у нее, понимает она украинский язык. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, передает УНН.

“Вы знаете, они (европейские лидеры — ред.) очень хорошо владеют информацией о ситуации в Беларуси. Они знают, что происходит, вовлеченные в эту ситуации и всячески хотели бы помочь. Не всегда это, конечно, удается так, как им того хотелось бы. Но мы чувствуем эту поддержку. Ангела Меркель, кстати, не то, что вспоминала, но говорит об Украине, об украинском языке. Она говорит: “Вы понимаете украинский?”. Я говорю: “Конечно, я понимаю — он очень и очень близкий с белорусским (с русским не очень похож), и мы достаточно легко понимаем друг друга. — „Ну хорошо“. Вот такой скоротечный разговор был у нас”, - рассказала Тихановская.

Она заявила, что с Меркель, котораяпонимает русский, они общались на английском языке.

Как сообщал УНН, Тихановская считает, что полуостров Крым принадлежит Украине по международному закону.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, Ангела Меркель
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