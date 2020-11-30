ООС: боевики один раз открывали огонь и применили БПЛА

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили договоренности, достигнутые во время заседания ТКГ 22 июля 2020 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 30 ноября, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы", - сообщили в пресс-центре.

Так, режим прекращения огня противник нарушил, применив станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в районе Водяного.

Кроме того, на этом же участке был обнаружен пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Выстрелами из стрелкового оружия вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит.

На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Также сообщается, что должным образом выполняют задачи в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминировано более 1 гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

"Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 29 ноября в районах ответственности наших подразделений вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемникичетыре раза нарушили "режим тишины".