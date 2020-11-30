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Венецианская комиссия подготовит два вывода: относительно КСУ и антикоррупционных механизмов

Венецианская комиссия подготовит два вывода: относительно КСУ и антикоррупционных механизмов

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Венецианская комиссия подготовит два вывода, один из которых касается антикоррупционных механизмов, а второй - реформы Конституционного Суда. Их опубликуют на неделе 7 декабря и представят на 125-м пленарном заседании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Венецианской комиссии.

"На запрос Президента Украины 25 ноября 2020 года о срочном выводе о конституционной ситуации, возникшей в результате решения Конституционного Суда № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года, Венецианская комиссия подготовит два вывода, один из которых касается антикоррупционных механизмов, а второй, относительно реформы Конституционного Суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после виртуальных встреч с властями и заинтересованными сторонами оба вывода будут опубликованы на неделе 7 декабря а затем будут представлены на 125-м пленарном заседании (11-12 декабря, 2020 года.)

Напомним, УНН сообщал, что Венецианская комиссия планирует принять решение о КСУ 11 декабря.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венецианская комиссия, Конституционный суд
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