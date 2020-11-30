У Зеленского заявили, что с датой локдауна еще не определились

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Возможность локдауна сохраняется. Однако пока точной даты нету. Об этом на своей странице в Instagram написала пресс-секретарь Главы государства Юлия Мендель, передает УНН.

"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных, его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", - написала Мендель.

По ее словам, изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики.

"Угроза локдауна зависит от каждого из нас в отдельности: как мы придерживаемся мер безопасности, подвергаем ли опасности других!" - резюмировала Мендель.

Напомним, 30 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с представителями Кабмина прогнозы развития эпидемической ситуации и определится, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

Ранее в парламенте сообщили, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.