Кабмин готов предать медиков, чтобы не повышать им плату - эксперт

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Принятие Правительством Украины Госбюджета на 2021 без учета средств на повышение заработной платы медиков можно считать готовностью к измене. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко, передает УНН.

"Кабинет министров и Верховная Рада обязаны обратить внимание на тех, кто сегодня спасает жизни украинцев в период наибольшего бедствия и немедленно пересмотреть Государственный бюджет 2021 и дать медикам надежду. Предостерегаем власть: запас прочности человеческого и профессионального ресурса может быстро иссякнуть и тогда досрочные парламентские и президентские выборы будут не за горами", - отметил Олег Панасенко.

По его мнению, такое решение Кабинета министров и Верховной Рады, в частности, противоречит тем фактам, что 20 октября этого года Президент Украины заявил, что зарплата врача должна составлять не менее 20 тыс. грн. Также на повышении заработных плат медикам постоянно подчеркивает министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщалось ранее, на 2021 год Минздрав заложил в бюджетный запрос зарплаты на уровне: 23 тыс. грн для врачей, 15 тыс. грн для медицинских сестер, 11-12 тыс. грн для младших медицинских работников.

Кроме этого, по мнению Олега Панасенко, ситуация с эпидемией в Украине является вопросом национальной безопасности.

"Главной движущей силой в борьбе с COVID - 19 является именно медики. Сегодня работники здравоохранения выходят на работу сверхурочно. Излечивая украинцев с COVID - 19 ежеминутно подвергаются смертельной опасности, а иногда уходят из жизни из-за этой болезни. При этом медики получают зарплаты ниже даже уровня средней зарплаты в Украине. Это не имеет ничего общего ни со здравым смыслом, ни со справедливостью, ни с человеческой моралью", - подчеркнул председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины.