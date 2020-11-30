Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,47 0,0253  EUR: 33,96 0,1141 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6255

Зеленский приказал создать национальный природный парк "Королевские Бескиды".

Зеленский приказал создать национальный природный парк "Королевские Бескиды".

Владимир Зеленский

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 526/2020 "О создании национального природного парка "Королевские Бескиды". Документ направлен на сохранение, воспроизведение, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Королевские Бескиды" должны создать во Львовской области. В его территории должны включить около 9 тыс. га коммунальных земель, находящихся в подчинении "Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсильлис": 8691 гектар, что изымается и предоставляется национальному природному парку в постоянное пользование, и 306 гектаров в пределах Днестровского лесничества, включаемых в его территорию без изъятия у землепользователя.

"Кабинет министров Украины должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок Положения о национальном природном парке "Королевские Бескиды". Кроме того, правительство должно предусматривать в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2021-й и последующие годы средства, необходимые для функционирования национального природного парка "Королевские Бескиды". Также Глава государства подписал Указ № 525/2020 "О территории и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного значения", которым объявил заказниками, парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения: ландшафтный заказник "Кручи" (Донецкая область), ботанический заказник "Долина ирисов" и парк-памятник садово-паркового искусства "Адамовка" (оба - во Львовской области)", - отметили в ОП.

Напомним, в Галицкий национальный парк на Прикарпатье передали трех бизонов.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, парк, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.