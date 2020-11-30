Зеленский приказал создать национальный природный парк "Королевские Бескиды".

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 526/2020 "О создании национального природного парка "Королевские Бескиды". Документ направлен на сохранение, воспроизведение, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Королевские Бескиды" должны создать во Львовской области. В его территории должны включить около 9 тыс. га коммунальных земель, находящихся в подчинении "Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсильлис": 8691 гектар, что изымается и предоставляется национальному природному парку в постоянное пользование, и 306 гектаров в пределах Днестровского лесничества, включаемых в его территорию без изъятия у землепользователя.

"Кабинет министров Украины должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок Положения о национальном природном парке "Королевские Бескиды". Кроме того, правительство должно предусматривать в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2021-й и последующие годы средства, необходимые для функционирования национального природного парка "Королевские Бескиды". Также Глава государства подписал Указ № 525/2020 "О территории и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного значения", которым объявил заказниками, парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения: ландшафтный заказник "Кручи" (Донецкая область), ботанический заказник "Долина ирисов" и парк-памятник садово-паркового искусства "Адамовка" (оба - во Львовской области)", - отметили в ОП.

Напомним, в Галицкий национальный парк на Прикарпатье передали трех бизонов.