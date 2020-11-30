Разведка сообщила о состоянии окупациних войск на востоке Украины

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Укомплектованность оккупационных войск на Донбассе составляет до 80%, более укомплектованными есть тыловые части и подразделения обеспечения боевиков. Об этом в эфире “Донбасс. Реалии” заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУР.

“Укомплектованность оккупационных военных объединений на востоке Украины составляет до 80 процентов”, — сообщили в пресс-службе ГУР, цитируя коллегу.

Так, комментируя проведение российской оккупационной администрацией проверки мобилизационной готовности, Скибицкий отметил, что более укомплектованными есть тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

“Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранения недостатков”, — сказал он.

Так, сообщают в пресс-службе, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысяч человек. В 1 и 2 АК проходят службу около 3 тысяч кадровых военных ВС РФ.

“Однако, по информации военной разведки Украины, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых „республик“ выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет”, — отмечают в ГУР.

Как сообщал УНН, по информации разведки, Россия продолжает поставлять на оккупированные территории вооружение и другое военное имущество.