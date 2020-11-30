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На Закарпатье СБУ проверяет благотворительный фонд: обнаружили брошюры о "Великой Венгрии" и "этнической автономии"

На Закарпатье СБУ проверяет благотворительный фонд: обнаружили брошюры о "Великой Венгрии" и "этнической автономии"

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служба безопасности Украины в Закарпатье проверяет благотворительный фонд из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

“Сотрудники Службы безопасности Украины провели санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела Украины и причинения вреда государственной безопасности. Речь идет о фейковом распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные наши регионы”, — сообщают в СБУ.

Также, по данным прессслужбы, досудебное следствие изучает факты поддержки отдельными украинскими общественными деятелями государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности, в том числе в совершении действий с признаками государственной измены.

“Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую „Большую Венгрию“ и создание этнической автономии в Закарпатье”, — отметили в спецслужбе.

Напомним, ранее сегодня в соцсетях сообщили, что в Сюртовский объединенной территориальной общине, что на Закарпатье, местный голова вместе с депутатами после принятия присяги решили выполнить гимн Венгрии.

Как сообщал УНН, во время местных выборов в Украине 25 октября возник спор между украинским и венгерским внешнеполитическими ведомствами. Так, МИД Украины вручило послу Венгрии ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий. Глава МИД Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, поддержать Партию венгров — Общество венгерской культуры Закарпатья.

В МИД, в свою очередь, отметили, что Будапешт “нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины”.

Позже украинские дипломаты заявили, что двум венгерским высокопоставленным лицам запрещен въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ответ заявил, что решение Украины было “жалким и бессмысленным”, и таким образом Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий к евроатлантической интеграции.

Уже в ноябре заявление украинской дипломатии подтвердились, во въезде в Украину отказали уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Грежу.

Венгерское МИД после этого вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп, которой был выражен протест.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Венгрия
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