Суд оштрафовал нардепа от "Слуги народа" из-за конфликта интересов

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Суд привлек к ответственности члена фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко из-за конфликта интересов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Специальной антикоррупционной прокуратуры.

“Народный депутат привлечен к ответственности за попытку узнать детали уголовного производства в отношении деятельности его фирмы. Печерский районный суд города Киева поддержал позицию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и привлек к административной ответственности народного депутата Украины IX созыва. Так, 25 ноября 2019 года указанный народный избранник, пользуясь предоставленными ему депутатскими полномочиями, обратился в Генеральную прокуратуру Украины с обращением, в котором поднимались вопросы о предоставлении информации о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве, что касалось деятельности одного из частных обществ, в частности факта сообщения о подозрении должностным лицам этого общества, в том числе конкретно о себе”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что как выяснилось, народный избранник является основателем указанного общества, и информация в запросе имела частный интерес, составляющей реальный конфликт интересов и является грубым нарушением законов Украины “О статусе народного депутата Украины” и “О предотвращении коррупции”.

“Учитывая выявленные нарушения, прокурорами САП был инициирован вопрос перед НАПК по проверке факта совершения действий или принятия решений народным депутатом в условиях реального конфликта интересов. По результатам проверки НАПК направило в суд протокол об административном нарушении. Суд, заслушав доводы сторон, поддержал позицию прокурора САП и признал депутата виновным по ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях и применил к указанному нардепу наказание в виде штрафа. На сегодня постановление Печерского райсуда столицы вступило в законную силу”, — указано в сообщении.

Добавим, что в сентябре Печерский райсуд Киева Руслана Горбенко на 3400 грн из-за конфликт интересов, а сегодня решение вступило в силу.

Напомним, в июне на Руслана Горбенко и еще трех действующих и бывших нардепов составили админпротоколы из-за конфликта интересов.