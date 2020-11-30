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В Минздраве не будут предлагать продлить карантин выходного дня - Степанов

В Минздраве не будут предлагать продлить карантин выходного дня - Степанов

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министерство здравоохранения не будет рекомендовать продлевать сроки карантина выходного дня в Украине, который действовал в ноябре. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Не думаю, что мы будем делать такое предложение (о продлении карантина выходного дня - ред.) ... Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались карантина выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста ... Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали", - сказал Максим Степанов.

Напомним, лава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что на следующей неделе Верховная Рада примет решение о эффективности "карантина выходного дня" - после того, как ознакомится с его результатами.

Также напомним, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября.

Источник: УНН
Теги: Украина, карантин
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