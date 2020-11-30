Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,47 0,0253  EUR: 33,96 0,1141 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7770

Турция будет надежным партнером “Крымской платформы” — Кулеба

Турция будет надежным партнером “Крымской платформы” — Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Турция будет надежным партнером Украины в международном координационном механизме “Крымская платформа”. Об этом в интервью изданию Anadolu сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“В 2014 году, когда Крым был незаконно оккупирован и началась война на Донбассе, для урегулирования ситуации на Донбассе был создан Нормандский формат и Трехсторонняя контактная группа. Но никакого международного механизма для работы с Крымом создано не было. Поэтому мы исправляем эту ошибку. И я не сомневаюсь, что Турция будет надежным партнером в этом деле”, — заявил Кулеба.

По его словам, цель работы “Крымской платформы” проста — это уход России с оккупированных нею территорий и восстановление украинского суверенитета.

“Мы благодарны Турции за постоянную и твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за готовность президента Эрдогана взаимодействовать с украинским президентом в решении вопросов, связанных с этой ситуацией, этим конфликтом, в частности, когда речь идет о судьбе крымских татар, живущих в условиях российской оккупации в Крыму”, — добавил глава МИД Украины.

Напомним, Украина пригласила принять участие в работе “Крымской платформы” Кипр, Бельгию и Черногорию.

Источник: УНН
Теги: Крым, Турция, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.