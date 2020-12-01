Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,47 0,0253  EUR: 33,96 0,1141 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6135

Разумков рассказал, когда парламент может принять Госбюджет-2021

Разумков рассказал, когда парламент может принять Госбюджет-2021

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает УНН.

Он напомнил, что проект госбюджета-2021 поступил в парламент с опозданием.

“Вы знаете сложность этого документа. Не считая даже те непростые условия, в которых сегодня находится государство, его надо изучить тщательно. Потому что это не просто какой-то закон. Это финансовый документ, по которому следующий год будет жить наше государство. Поэтому у нас есть десять дней, и даже если бы мы могли сделать это быстрее (принять Госбюджет — Ред.), это нереально. Нам нужно время для того, чтобы в том числе, его доработать”, — сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады отметил, что видит достаточно конструктивную позицию всех фракций по проекту Госбюджета на следующий год.

“Я надеюсь, что те ошибки, которые еще мы видим в бюджете, они также будут исправлены, но десять дней истекает на следующей неделе. Следующая неделя — не пленарная. Я услышал четкую позицию от всех депутатских фракций и групп, если будет согласие голосовать, если мы будем видеть понимание, что этот законопроект о бюджете на 2021 год может быть принят на следующей неделе — это где-то около, пожалуй, четверга или среды, то парламент будет готов собраться на внеочередное заседание. Если — нет, то на следующей пленарной неделе мы сможем его рассмотреть. На сегодня времени нам хватает для того, чтобы бюджет был принят и, чтобы не заходить в так называемую „новогоднюю бюджетную ночь“”, — резюмировал Разумков.

Напомним, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021 26 ноября. А 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о Государственном бюджете на 2021 год уже поступил на рассмотрение Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: Дмитрий Разумков, Бюджет-2021
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.