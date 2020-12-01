Разумков рассказал, когда парламент может принять Госбюджет-2021

КИЕВ. 1 декабря. УНН. На следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает УНН.

Он напомнил, что проект госбюджета-2021 поступил в парламент с опозданием.

“Вы знаете сложность этого документа. Не считая даже те непростые условия, в которых сегодня находится государство, его надо изучить тщательно. Потому что это не просто какой-то закон. Это финансовый документ, по которому следующий год будет жить наше государство. Поэтому у нас есть десять дней, и даже если бы мы могли сделать это быстрее (принять Госбюджет — Ред.), это нереально. Нам нужно время для того, чтобы в том числе, его доработать”, — сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады отметил, что видит достаточно конструктивную позицию всех фракций по проекту Госбюджета на следующий год.

“Я надеюсь, что те ошибки, которые еще мы видим в бюджете, они также будут исправлены, но десять дней истекает на следующей неделе. Следующая неделя — не пленарная. Я услышал четкую позицию от всех депутатских фракций и групп, если будет согласие голосовать, если мы будем видеть понимание, что этот законопроект о бюджете на 2021 год может быть принят на следующей неделе — это где-то около, пожалуй, четверга или среды, то парламент будет готов собраться на внеочередное заседание. Если — нет, то на следующей пленарной неделе мы сможем его рассмотреть. На сегодня времени нам хватает для того, чтобы бюджет был принят и, чтобы не заходить в так называемую „новогоднюю бюджетную ночь“”, — резюмировал Разумков.

Напомним, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021 26 ноября. А 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о Государственном бюджете на 2021 год уже поступил на рассмотрение Верховной Рады.