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В правительстве еще нет финальной модели локдауна — Арахамия

В правительстве еще нет финальной модели локдауна — Арахамия

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В украинском правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна. Об этом в эфире программы “Свобода слова” рассказал глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает УНН.

“Насколько мне известно, в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна. Но она прорабатывается для того, чтобы именно уменьшить и минимизировать экономические потери”, — сказал Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

В то же время пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что возможность локдауна сохраняется, однако пока точной даты нет. Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг введение локдауна с 23 декабря.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин, Давид Арахамия
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