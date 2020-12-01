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Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
Арестович объяснил, почему Украина созывает внеочередное заседание ТКГ
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Возвращение Донбасса состоит из двух процессов — Арестович

Возвращение Донбасса состоит из двух процессов — Арестович

Алексей Арестович

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Возвращение Донбасса состоит из двух процессов — реинтеграции и деоккупации, при этом процесс реинтеграции оккупированных территорий уже идет. Об этом в эфире ТК “Дом” рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, передает УНН.

“Реинтеграция уже идет — это борьба за умы и сердца, открытие КПВВ с нашей стороны, открытие Центров оказания административных услуг, мы платим 620 тысячам людей пенсии... Эта работа ведется постоянно”, — говорит Арестович.

По его словам, для возвращения оккупированных территорий Донбасса “должны сложиться четыре рамки” — внешнеполитическая, внутриполитическая на подконтрольных Украине и на временно оккупированных территориях, и готовность армии.

“Возвращение дипломатическим путем получается тогда, когда три любые рамки сошлись — одной любой можно пренебречь. Азербайджан два года готовил это все. Они продемонстрировали блестящее пакетное решение военного конфликта. Но есть большая проблема. В Азербайджане есть единство общества, которое достигнуто в том числе внутренними коммуникациями. Даже оппозиция президента Алиева поддержала его на время конфликта в Карабахе... У нас — демократическая страна... У нас никогда не будет полной поддержки общества, по моей оценке, любому внешнеполитическому нашему действию, всегда будет часть против, а тем более — если речь идет о военной операции или военно-дипломатических действиях”, — считает Арестович.

Эксперт убежден, что для возвращения Донбасса и Крыма крайне важна роль стратегических коммуникаций с украинским обществом, и Украине в этом отношении придется сделать намного больше, чем сделал Азербайджан в период конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы выработать единую политику.

Как сообщал УНН, по мнению экспертов, конфликт в Нагорном Карабахе связан с Донбассом и Крымом.

Источник: УНН
Теги: Азербайджан, Нагорный Карабах, реинтеграция Донбасса
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